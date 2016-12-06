Правительство Москвы предложило проект по размещению дисплеев с рекламой и городской информацией в подъездах жилых домов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

Согласно проекту, рекламные экраны появятся в 40 тысячах подъездов. Новый носитель, по мнению авторов проекта, позволит таргетировать сообщение до каждого конкретного дома. Кроме того, он будет иметь низкую стоимость за тысячу контактов. «Его появление создаст дополнительные возможности для мелкого и среднего бизнеса и поможет избавить жильцов от навязчивой бумажной рекламы в почтовых ящиках. 20 % рекламного времени на экранах отведут для городской информации и адресных оповещений жильцов», — рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Белозёров.

Подрядчика проекта определят с помощью конкурса в первом квартале 2017 года. Для финансирования привлекут инвестора. Капитальные затраты на реализацию проекта в департаменте информационных технологий оценили в 2,5 миллиарда рублей, а содержание информационных панелей в 450 миллионов рублей в год.