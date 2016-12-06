На кинофестивале «Артдокфест» представили альбом композитора Олега Каравайчука, посвященный Эрмитажу. Об этом сообщает «Бумага».

Альбом был записан в Малиновом кабинете Зимнего дворца. В него вошли композиции, написанные Каравайчуком с 2012 по 2014 год за роялем Николая II.

Каравайчук был единственным, кому разрешали играть на этом музыкальном инструменте.

Композитор умер в июне 2016 года. Посвященный композитору документальный фильм «Каравайчук. Вне любви» включили в программу «Артдокфеста».