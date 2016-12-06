В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука
На кинофестивале «Артдокфест» представили альбом композитора Олега Каравайчука, посвященный Эрмитажу. Об этом сообщает «Бумага».
Альбом был записан в Малиновом кабинете Зимнего дворца. В него вошли композиции, написанные Каравайчуком с 2012 по 2014 год за роялем Николая II.
Каравайчук был единственным, кому разрешали играть на этом музыкальном инструменте.
Композитор умер в июне 2016 года. Посвященный композитору документальный фильм «Каравайчук. Вне любви» включили в программу «Артдокфеста».
КомментарииПодписаться