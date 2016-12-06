Мэрия Москвы не стала согласовывать проведение в воскресенье, 11 декабря, в центре города митинга за реформу Федеральной службы исполнения наказаний и предложила организаторам перенести мероприятие в «Сокольники». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

«Гайд-парк „Сокольники“ мы согласовали, а там как организаторы решат», — сказал Черников.

Организаторы уже заявили, что не согласны проводить акцию в парке, передает «Медуза». «Мы будем добиваться проведения митинга на одной из центральных площадей Москвы, на какой — нам не принципиально», — заявил один из активистов, Николай Ляскин.

Он отметил, что организаторы считают неприемлемым проведение в гайд-парке митинга, посвященного среди прочего проблемам заключенного Ильдара Дадина, так как он был осужден «за митинги и пикеты».