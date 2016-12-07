Фонари на Тверской улице на участке от Манежной до Пушкинской площади к Новому году украсят и оформят в виде фужеров с пузырьками шампанского. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

«Работы по оформлению новых опор освещения на Тверской начнутся на этой неделе. Они будут вестись в ночное время. Все 64 праздничных „фужера“ появятся на Тверской до 16 декабря. Высота каждого кубка — шесть метров», — объяснила арт-директор фестиваля «Рождественский свет» Мария Черняк.

mos.ru

Также на Манежной, Тверско и Пушкинской площадях появятся резные арки с декоративным орнаментом, которые в ночное время будут светиться разноцветными огнями. Кроме того, у Триумфальной арки установят сани Деда Мороза, а на пересечении Тверской улицы и Газетного переулка – светящийся лабиринт.