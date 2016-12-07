В Москве утвердили список из 112 площадок, где можно будет самостоятельно запускать фейерверки в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В центре будет две площадки для самостоятельного запуска фейерверков. Первая — на 2 тысячи человек — в Таганском парке, а вторая — в парке «Красная Пресня». В 01:00 1 января здесь же можно будет увидеть городские фейерверки.

На юге Москвы организуют 31 площадку, в Восточном административном округе – 20. В Западном и Северо-Западном административных округах будет по 14 точек запуска фейерверка. На юго-востоке столицы предусмотрено десять площадок, а на юго-западе — восемь. На севере столицы площадка будет только одна.

Все площадки будут соответствовать требованиям пожарной безопасности. В пресс-службе МЧС сообщили, что «обеспечивать безопасность на объектах города в этот период будут более 500 человек личного состава Главного управления МЧС России по городу Москве и 12 единиц пожарно-спасательной техники».

Также ведомство напоминает, что приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, требуя при этом сертификат соответствия на продукцию.

Полный список улиц можно на найти на сайте.