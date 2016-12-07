Бюст маршалу Александру Василевскому открыли возле дома № 15 по одноименной улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Установка бюста маршала Василевского приурочена к двум событиям — Битве под Москвой и Дню памяти маршала. Василевский — достойный сын нашего народа, справедливо, что бюст его наконец-то оказался здесь, в сердце нашей родины, обороной которой он руководил», — заявил на церемонии открытия министр культуры Владимир Мединский.

С инициативой установки первого памятника Василевскому в Москве выступило Российское военно-географическое общество, членом которого является Мединский. Создание бюста оплачивалось из добровольных пожертвований.

Фото опубликовано Евгений Герасимов (@gerasimov_mcd) Дек 7 2016 в 12:55 PST

Вот так выглядит бюст Маршала Василевского. Увидеть его можно напротив дома 15 на улице, названной в честь Маршала. #Василевский #память #бюст #маршал #москва Фото опубликовано Евгений Герасимов (@gerasimov_mcd) Дек 7 2016 в 12:59 PST

Александр Василевский родился 18 сентября 1895 года в Костромской губернии. Во время Великой Отечественной войны являлся начальником Генерального штаба, после войны стал министром вооруженных сил. Умер 5 декабря 1977 года.