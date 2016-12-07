В Москве открыли бюст маршалу Василевскому
Бюст маршалу Александру Василевскому открыли возле дома № 15 по одноименной улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщает информагентство «Москва».
«Установка бюста маршала Василевского приурочена к двум событиям — Битве под Москвой и Дню памяти маршала. Василевский — достойный сын нашего народа, справедливо, что бюст его наконец-то оказался здесь, в сердце нашей родины, обороной которой он руководил», — заявил на церемонии открытия министр культуры Владимир Мединский.
С инициативой установки первого памятника Василевскому в Москве выступило Российское военно-географическое общество, членом которого является Мединский. Создание бюста оплачивалось из добровольных пожертвований.
Александр Василевский родился 18 сентября 1895 года в Костромской губернии. Во время Великой Отечественной войны являлся начальником Генерального штаба, после войны стал министром вооруженных сил. Умер 5 декабря 1977 года.
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