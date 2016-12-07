В детском отделении онкологического центра имени Блохина в рамках акции «С миру по елке» проходят благотворительные кинопоказы. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

До 9 декабря маленьких пациентов НИИ имени Блохина будут навещать актеры и режиссеры. Детям покажут фильм «Тайна Снежной королевы» режиссера Натальи Бондарчук и «Мой папа — Барышников» продюсера Натальи Мокрицкой. Также для них проведет мастер-класс главный звукорежиссер студии «Анимакорд» Борис Кутневич.

Благотворительная акция «С миру по елке» Российского онкологического научного центра имени Блохина, к которой приурочены кинопоказы, состоится 10 декабря. В этот день детей навестят и поздравят музыканты, спортсмены и актеры. До этого числа все желающие могут присоединиться к акции, отправив детям подарки. Ознакомиться с необходимым набором нужных предметов для детей можно по ссылке. Прием новогодних подарков, игрушек и украшений идет по адресу: Озерковская набережная, дом 28, строение 2.