Фильмы Кирилла Серебренникова и Андрея Кончаловского включили в лонг-лист «Золотого глобуса». Картины «Ученик» и «Рай» претендуют на победу в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом говорится на сайте премии.

В лонг-лист премии включили 46 картин, снятых режиссерами из разных стран мира. Конкуренцию лентам Кончаловского и Серебренникова составят такие фильмы, как «Тони Эрдманн» Марен Аде, «Она» Пола Верховена, «Землетрясение» Сарика Андреасяна и другие работы.

Шорт-лист «Золотого глобуса» опубликуют 12 декабря.

«Ученик» Серебренникова основан на одноименном спектакле «Гоголь-центра». Картина, рассказывающая о превращении школьника в религиозного фанатика, получила приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре». Действие «Рая» Кончаловского происходит во время Второй мировой войны. Этот фильм выдвинут Россией на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее работа Кончаловского получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.