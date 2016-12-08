Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы за 2016 год и составили список главных тем года, сообщили The Village в пресс-службе компании. Чаще всего петербуржцы и москвичи интересовались выборами в России, выборами в США, свиным гриппом в России и допинговым скандалом.

Пятое место в списке самых популярных тем года в Петербурге занял «пакет Яровой». В Москве пользователи «Яндекса» чаще интересовались убийством ребенка няней Гульчехрой Бобокуловой. Самыми популярными у пользователей событиями Петербурга стали выставка Фриды Кало, открытие «Охта Молла» и увеличение прожиточного минимума.

В тройку самых популярных у петербуржцев мужчин вошли Сергей Лазарев, Валерий Ободзинский и Дональд Трамп, а среди женщин лидерами по поисковым запросам из Петербурга стали Ксения Собчак, Регина Збарская и Алиса Вокс. В Москве тройку лидеров среди мужчин составили Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо и Валерий Ободзинский, а самыми популярными женщинами стали Ксения Собчак, Ольга Бузова и Регина Збарская.

Самыми популярными фильмами в Москве и Петербурге стали «Отряд самоубийц» и «Дэдпул», сериалами — «Игра Престолов» и «Ходячие мертвецы». Абсолютно идентичной в двух городах стала десятка популярнейших мемов.

Место Мем

«Лабутены»

«В Питере — пить»

«Денег нет, но вы держитесь»

«Дратути»

Party Like a Russian

«Сумка уборщицы „Газпрома“»

«Челкастые»

«Красные штаны Пескова»

«Русиано»

«Телепортация в 2035 году»

С более подробной информацией об итогах 2016 года по версии «Яндекса» можно ознакомиться на сайте компании.