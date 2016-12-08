Лауреатами Государственной премии «за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности» стали директор «Детского хосписа» Александр Ткаченко и Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Награды лауреатам вручил президент России Владимир Путин. «Сегодня мы впервые вручаем две новые Государственные премии: за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в области благотворительности. Конечно, это особые по своему духу, по своему характеру премии. Их лауреаты посвящают свою жизнь помощи другим людям и никогда не ждут при этом каких-то наград, не ищут почестей, делают это просто по велению сердца», — отметил он.

Александр Ткаченко — протоиерей Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Он возглавляет некоммерческую организацию «Детский хоспис», которая занимается оказанием паллиативной помощи детям.

Елизавета Глинка — директор общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает малообеспеченным людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Также она помогает бездомным и пострадавшим от стихийных бедствий.