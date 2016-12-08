Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект создания рекреационной зоны «Музейный парк» на прилегающей к Политехническому музею территории. Об этом говорится на сайте Москомстройинвеста.

Согласно проекту, перед Политехническим музеем сделают «зеленый» амфитеатр для проведения концертов и других мероприятий. Сквер и музей соединит широкая лестница, которая будет возведена на месте Политехнического проезда. Со стороны Новой площади в дополнение к существующему тротуару появится альтернативная прогулочная зона. Территорию свяжут с Ильинским сквером подземным пешеходным переходом. Новый пеший маршрут свяжет Политехнический музей и строящийся парк «Зарядье».

После одобрения комиссии проект должен быть направлен на публичные слушания.