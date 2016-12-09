ВДНХ ищет подрядчика для создания центра авиации и космонавтики на базе павильона «Космос», который является памятником архитектуры. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 3,989 миллиарда рублей. После реставрации «Космос» снова будет знакомить с историей отечественной авиакосмической отрасли и с перспективами ее развития. Согласно документации, экспозицию «Космоса» разделят на две части — «Космонавтика» и «Авиация».

Генерального подрядчика планируется определить 10 января 2017 года. Всего на выполнение реставрационных работ отводится не более 570 дней.

Павильон «Космос» построили на территории ВДНХ в 1938–1939 годах. Он является памятником архитектуры федерального значения. В 1960–1990-х годах здесь работала постоянная экспозиция на тему освоения космоса.