Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Согласно документу, доходы бюджета в 2017 году составят 1 триллион 758,6 миллиардов рублей; в 2018-ом — 1 триллион 845,4 миллиардов рублей; а в 2019 году — 1 триллион 939,9 миллиардов рублей. Что касается расходов бюджета, то они составят в 2017 году 1 триллион 976,5 миллиардов рублей; в 2018-ом — 1 триллион 934 миллиардов рублей, а в 2019-ом — 1 триллион 949,6 миллиардов рублей.

Дефицит бюджета в следующем году составит 217,9 миллиардов рублей (12,4 %); в 2018 году 88,6 миллиардов рублей (4,8 %); в 2019 году 9,7 миллиардов рублей (0,5 %). «Показатели дефицита бюджета столицы остаются на безопасном уровне и будут постепенно сокращаться в течение ближайших трех лет», — говорится в сообщении.