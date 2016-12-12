Студия DreamWorks построит свой парк развлечений DreamPlay в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Об этом The Village в пресс-службе DreamPlay.

Начало строительства запланировано на январь 2017 года, открытие — на первый квартал 2018 года. Проектом займется компания «Иннова». Парк займет 4,5 тысячи квадратных метров. В него вложат 15 миллионов долларов.

В парке появятся аттракционы с героями мультфильмов «Кунг-фу Панда», «Шрек», «Мадагаскар», «Как приручить дракона» и других.

Изначально DreamWorks намеревалась принять участие в строительстве парка развлечений в Нагатинской пойме. Однако создатель проекта — группа «Регионы» — решила изменить название парка на «Остров мечты». При этом компания заключила контракты с IMPS, Viacom, Sony Pictures Consumer и «Союзмультфильмом» на использование их персонажей.