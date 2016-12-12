Роспотребнадзор заявил, что хостелы, о закрытии которых днем 12 декабря сообщили СМИ, могут заново открыться, ​если они устранят нарушения. Об этом «РБК» рассказал глава отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека правления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

По его словам деятельность 41 хостела приостановлена до следующей проверки надзорного ведомства.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщил, что за несколько месяцев в Москве закрылись более 30 хостелов, которые не прошли проверки властей. По данным СМИ, в основном хостелы закрывают из-за нарушений перепланировки, санитарных норм и правил безопасности, а также за нелегальные ночлежки для приезжих. Всего проверку прошли около 280 московских хостелов.