Российский предприниматель Александр Мамут получил в управление до 2036 года кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади. Об этом со ссылкой на источники в мэрии Москвы и структурах бизнесмена сообщает газета «Коммерсантъ».

Договор об аренде кинотеатра с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2036 года заключен между государственным бюджетным учреждением культуры «Московское кино» и акционерным обществом «Пионер», которое принадлежит инвестфонду Мамута — A&NN Investments Ltd. Сделку согласовали с департаментами культуры и городского имущества Москвы и Федеральной антимонопольной службы.

«Мною двигало желание сделать хорошее место для любимого города», — заявил «Коммерсанту» Мамут через своего представителя. Мэрия отказалась прокомментировать сделку.

Источник «Коммерсанта» в мэрии утверждает, что у «Московского кино» не было возможности самостоятельно отреставрировать кинотеатр, поэтому учреждение обратилось к инвесторам, а АО «Пионер» «известно своими успешными кинопроектами в Москве». Собеседник издания считает, что работы по ремонту кинотеатра обойдутся в один миллиард рублей. При этом условия договора стимулируют закончить реконструкцию как можно скорее: пока ремонт продолжается, Мамут будет платить за аренду по рыночным ставкам, но сразу после плата станет символической.

Кинотеатр «Художественный», построенный по проекту архитекторов Николая Благовещенского и Федора Шехтеля, открылся на Арбатской площади в 1909 году. С февраля 2014 года он закрыт на реконструкцию. Ее окончание было запланировано на 2017 год.

Александр Мамут — председатель попечительского совета института «Стрелка» и управляющий акционер Rambler&Co. С 2008 года он владеет кинотеатром «Пионер» на Кутузовском проспекте.