Правительство Москвы определило размер повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2017 году. Об этом сообщает «Медуза».

В постановлении, принятом на заседании президиума правительства Москвы, говорится, что тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 6,7 %. Больше всего цены поднимутся на горячую воду — на 10,6 %. Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 7,2 %, на теплоснабжение — на 4,7 %, на газ — на 3,9 %, а на электричество — в зависимости от времени суток и места нахождения потребителя — от нуля до 7,2 %.

Таким образом, коммунальные платежи в среднем будут обходиться москвичам больше на 155 рублей в месяц на человека.