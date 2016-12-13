Власти Москвы составили четвертый список построек, которые в мэрии сочли самовольными и планируют снести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости сообщает РИА «Новости».

В перечень попали 54 объекта общей площадью 19,368 тысячи квадратных метров.

На момент написания материала полный список строений еще не опубликован. В Госинспекции отмечают, что в северо-восточном округе расположены 14 объектов под снос, в южном — восемь, в юго-западном, северном и юго-восточном административных округах — по семь.

В частности, планируется снести «Центр обуви» на Кронштадтском бульваре, здание торгового центра на Ореховом бульваре, торговые ряды на Грузинском Валу, «Даниловский стройцентр» в Духовском переулке и другие здания.

В 2016 году в Москве прошло три волны сноса самостроя. Всего снесли около 250 строений.