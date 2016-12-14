«Фонтанка» опубликовала видео из 78-го отдела полиции на улице Чехова, куда после задержания доставили внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля. На видеозаписи видно, как прибывшие в отделение врачи связывают фотографа.

«Вошли. Забрали документы. Моим самочувствием не поинтересовались, осмотреть не предложили, не представились. Приказали выйти из-за стола. Я хотел остаться под камерой, боясь насилия и лекарств. На меня набросились», — рассказал Френкель о действиях медиков.

Френкеля задержали 11 декабря в ходе акции «Национально-освободительного движения» в Петербурге. Один из активистов напал на фотографа, однако прибывшие на место происшествия задержали именно Френкеля. Позднее фотограф рассказал, что в отделении полиции сотрудники правоохранительных органов вызвали врачей, которые стали душить журналиста и угрожать ему побоями. Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский направил обращение начальнику регионального управления МВД Сергею Умнову. Парламентарий попросил провести служебную проверку по факту задержания журналиста.