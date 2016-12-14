Государственный исторический музей в честь своего дня рождения 9 февраля будет работать бесплатно. При этом цены на входные билеты в музей с 6 по 12 февраля снизят вдвое. Об этом сообщается на сайте московского правительства.

«Эта юбилейная дата рассматривается руководством музея как начало подготовки к 150-летию ГИМ в 2022 году. В ближайшие пять лет музею предстоит работа по созданию современного выставочного центра в ТиНАО и музейно-выставочного центра вблизи Новодевичьего монастыря, где разместится экспозиция, посвященная истории Русской православной церкви», — говорится в сообщении.

В 2017 году в музее пройдут четыре новых выставки: «Красавец мужчина. Русский модник во второй половине XVIII — начале XX века» о мужской моде в России, «Час потехи», посвященная праздничным народным костюмам и традициям развлечений, «Энергия мечты» — о событиях, которые связаны с революцией 1917 года, а также «Кубанское казачество» — она откроется осенью 2017 года.

Музей был основан указом императора Александра II 21 февраля 1872 года и изначально носил имя Наследника Цесаревича. Для строительства здания музея снесли Земской приказ XVII века постройки. Историческим музей стал называться после 1917 года.