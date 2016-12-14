Обновлено: Алексей Учитель прокомментировал претензии РПЦ

Член президентского совета по культуре и искусству епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) выступил с критикой нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает «Российская газета». По словам епископа, его насторожил трейлер «Матильды».

Фильм Алексея Учителя претендует на историчность, а трейлер озаглавлен ни больше ни меньше как «Главный исторический блокбастер года». Но после его просмотра я, честно признаюсь, не могу понять: зачем авторы сделали это именно так? Зачем императрица Александра Федоровна изображена демонической фурией, идущей с ножом (я не шучу!) на свою соперницу? Что это — авторское видение? Нет — клевета на реальных людей тихон шевкунов, епископ Егорьевский

Вместе с тем представитель РПЦ подчеркнул, что в церкви не намерены требовать запрета фильма. «Это абсолютно тупиковый и неверный путь. Не требования запретов, а предупреждение о правде и неправде — вот цель, которую можно и должно ставить», — пояснил епископ.

Фильм Учителя посвящен роману императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Фильм, выход которого в прокат запланирован на 2017 год, вызвал широкую общественную дискуссию. На картину Учителя жаловались представители общественного движения «Царский крест» и депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Данный фильм оскверняет чувства православных и содержит фальшивые сведения в отношениях нашего государя, который канонизирован РПЦ и является нашим святым мучеником», — пояснила она.

UPD (13:35): Режиссер Алексей Учитель прокомментировал заявление представителя РПЦ. По его словам, судить о фильме по трейлеру нельзя. «Для меня это просто недоразумение. Я с удовольствием приглашу всех людей из церкви, всем депутатам очень хочу показать “Матильду”. Потому что я уверен в себе, в тех людях, которые делали картину, а там много заслуженных людей. Естественно, что какой-то этической и исторической недостоверности мы бы не могли допустить», — рассказал Учитель «Радио Балтика».