Дизайнер Артемий Лебедев написал в Facebook пост о домах, которые недавно снесли в Большом Козихинском переулке. В одном из этих домов дизайнер в прошлом жил сам, в другом жили его друзья.

«Без малейшего внимания со стороны просвещенной общественности в Москве в Большом Козихинском переулке снесли два прекрасных дома, с которыми связаны мои воспоминания и немного судьбы», — отмечает Лебедев.

Кроме того, Лебедев пишет: «В доме номер 15, прекрасном и малоизвестном образце конструктивизма, я прожил два года на втором этаже. Толпы хипстеров не слушали лекции об архитектуре, глядя на это здание. Его просто отдали на растерзание ковшам».

Минус два Без малейшего внимания со стороны просвещенной общественности в Москве, в Большом Козихинском переулке снесли... Опубликовано Артемием Лебедевым 13 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось о сносе исторического здания XX века по адресу Большой Козихинский переулок, 13.