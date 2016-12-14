Артемий Лебедев — о сносе домов в Большом Козихинском переулке
Дизайнер Артемий Лебедев написал в Facebook пост о домах, которые недавно снесли в Большом Козихинском переулке. В одном из этих домов дизайнер в прошлом жил сам, в другом жили его друзья.
«Без малейшего внимания со стороны просвещенной общественности в Москве в Большом Козихинском переулке снесли два прекрасных дома, с которыми связаны мои воспоминания и немного судьбы», — отмечает Лебедев.
Кроме того, Лебедев пишет: «В доме номер 15, прекрасном и малоизвестном образце конструктивизма, я прожил два года на втором этаже. Толпы хипстеров не слушали лекции об архитектуре, глядя на это здание. Его просто отдали на растерзание ковшам».
Ранее сообщалось о сносе исторического здания XX века по адресу Большой Козихинский переулок, 13.
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