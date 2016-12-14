Выставка картина художника Василия Кандинского откроется в «Центре искусств. Москва». Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы. Открытие выставки приурочено к 150-летию со дня рождения Кандинского.

«Впервые в России на выставке будут представлены полотна Кандинского из частных коллекций, написанные в ранний период творчества художника — с 1903 по 1907 годы. В этот период, который получил название „Пестрая жизнь“, Кандинский только переходил к абстракции от импрессионизма», — говорится в сообщении.

Всего на выставке покажут пять картин художника, среди которых — «Медведь» 1907 года. Также выставят картины современников Кандинского: Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова и других.

Выставка продлится до 14 февраля 2017 года. Стоимость билетов — 450 рублей. Приобрести их можно по ссылке.

16 декабря в 19:30 на площадке «Центра искусств» также пройдет концерт Московского ансамбля современной музыки. Он исполнит произведения Клода Дебюсси, Игоря Стравинского и других композиторов эпохи авангарда. 21 декабря в центре проведут лекцию искусствоведа Ольги Чуворкиной о творческом методе Кандинского.