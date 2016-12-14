В Национальном клубе породы акита информагентству «Москва» назвали среднюю стоимость щенка породы акита-ину в столице.

80 000 рублей составляет средняя стоимость щенка породы акита-ину в Москве

«По стоимости очень большой разброс, цена сильно зависит от качества. Средняя цена на качественного породистого щенка от хороших российских производителей на данный момент — от 80 тысяч рублей и выше. Привозные собаки, как правило, дороже. Щенка, скажем так, не от очень хороших родителей можно найти за 30–40 тысяч рублей», — рассказали в клубе.

13 декабря президент России Владимир Путин пришел на встречу с японскими журналистами вместе со своей собакой породы акита-ину Юмэ, которую в 2013 году ему подарил губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса.