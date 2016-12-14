Православная служба помощи «Милосердие» откроет в Москве центр помощи бездомным в трудоустройстве. Об этом The Village сообщили в пресс-службе организации.

«Большинство бездомных — это люди трудоспособного возраста, многие из них остались на улице в Москве после того, как их обманул работодатель. Мы надеемся, что если помочь им найти работу в родном регионе, где живут их близкие, они смогут вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы решили открыть центр, где мы сможем помочь таким людям найти подходящую работу», — цитирует пресс-служба руководителя проектов помощи бездомным «Милосердия» Романа Скоросова.

В ресурсном центре соцработники будут помогать бездомным находить работу с учетом их навыков и региона проживания, проверять надежность работодателя, а также собирать необходимые для трудоустройства документы. «Кроме того, вместе с бездомным соцработник будет разыскивать его родных и близких в социальных сетях – в службе „Милосердие“ надеются, что это будет мотивировать человека вернуться домой», — отмечается в сообщении.

Сейчас во дворе дома № 55 по улице Николоямская работает проект организации «Ангар спасения». В нем обратившиеся могут согреться, получить одежду и горячее питание, доврачебную медпомощь, помыться и постричься. Соцработники «Ангара спасения» помогают связаться с родственниками, восстановить документы и вернуться домой. За год «Ангар спасения» оказывает помощь более чем 6000 бездомных.