Сервис «Яндекс.Погода» запустил новую службу прогноза погоды. Об этом The Village сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Теперь можно узнавать прогноз погоды на каждые 10 минут в определенном месте на карте в режиме реального времени. Для расчета используются снимки облаков в атмосфере, которые раз в десять минут делают специальные приборы — метеорадары.

Новая карта показывает расположение снежных и дождевых облаков и интенсивность осадков. Выбрав нужное время, пользователь узнает, где окажутся тучи или где выпадут осадки.

«Яндекс. Погода»

Метеорадары, с которых «Яндекс» получает данные, есть в 21 городе России. Каждый радар фотографирует атмосферу в радиусе 200 километров. Краткосрочный прогноз осадков доступен для любой точки, которая попадает на снимки. Узнать его смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Волгограда, Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Петрозаводска, Ставрополя и Уфы.