Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что собирается с помощью краудфандинга собрать миллиард рублей на свою президентскую кампанию в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью «Медузе».

«На московских выборах мы собрали 104 миллиона. Для федеральных нужно в 10 раз больше. Исходя из первого дня, мы понимаем, что можем их собрать небольшими пожертвованиями и не иметь никаких рисков», — заявил Навальный.

Политик выбирает краудфандинг для сбора денег, потому что считает, что это безопасная и эффективная стратегия. «Невозможно никаких крупных денег здесь найти, а даже если найдешь — прибежит ФСБ тебя с ними ловить», — объяснил Навальный.

13 декабря Навальный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. В своей предвыборной программе политик предлагает освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей и поднять минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Также Навальный заявил о необходимости удвоить расходы на здравоохранение, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг.