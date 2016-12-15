На крыше небоскреба «Око» в Москва-Сити открылся каток. Об этом у себя в инстаграме сообщает Александр Кан, совладелец ресторанного комплекса «354 Exclusive Height», на территории которого находится каток.

Самый высокий каток в мире! 354 метра над землёй! Коньки решила не надевать , а то не выдержу такой высоты:) Фото опубликовано Elena Popova (@popova_elena_official) Дек 12 2016 в 1:28 PST

Теперь официально! Открыли каток на крыше башни ОКО в Москва-Сити. 🔝354 м. #bmwкаток354 Фото опубликовано Lena Kizyuk (@kizukina) Дек 15 2016 в 2:29 PST

В ожидании ⛸ Ещё мгновение -и мы разрежем красную ленточку! #bmwкаток354 #354 #354exclusiveheight Фото опубликовано 354 Exclusive Height 🔝 (@354exclusiveheight) Дек 15 2016 в 2:16 PST

Каток проходит по контуру крыши здания, его площадь составляет 420 квадратных метров. Каток работает с понедельника по четверг с 12:00 пл 00:00, в субботу — с 10:00 до 02:00, в воскресенье — с 10:00 до 00:00, отмечает информагентство «Москва».

Взрослый билет стоит 3 тысячи рублей, детский (до 12 лет) — 1,5 тысячи рублей.

«Око» является самым высоким зданием в Европе.