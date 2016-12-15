На крыше небоскреба «Око» в Москва-Сити открылся каток. Об этом у себя в инстаграме сообщает Александр Кан, совладелец ресторанного комплекса «354 Exclusive Height», на территории которого находится каток.

Вы так долго этого ждали! Вы атаковали нас сообщениями и звонками! Вы точили коньки и репетировали во дворе тройной тулуп! Вы готовы? 15-го декабря мы открываем самый высокий в мире каток. 420 квадратных метров зеркального льда на крыше небоскреба «ОКО». Аромат душистых пряностей, яркие огни, веселье, смех. Коньки напрокат, горячий глинтвейн и закуски в баре. Все это - "BMW каток 354". Подробности по телефону: +7(495)777-71-11. #354 #354exclusiveheight #bmwkatok354 #вышетольколюбовь

Фото опубликовано 354 Exclusive Height 🔝 (@354exclusiveheight)

В ожидании ⛸ Ещё мгновение -и мы разрежем красную ленточку! #bmwкаток354 #354 #354exclusiveheight

Фото опубликовано 354 Exclusive Height 🔝 (@354exclusiveheight)

Каток проходит по контуру крыши здания, его площадь составляет 420 квадратных метров. Каток работает с понедельника по четверг с 12:00 пл 00:00, в субботу — с 10:00 до 02:00, в воскресенье — с 10:00 до 00:00, отмечает информагентство «Москва».

Взрослый билет стоит 3 тысячи рублей, детский (до 12 лет) — 1,5 тысячи рублей.

«Око» является самым высоким зданием в Европе.