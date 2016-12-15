Каток на крыше небоскреба в Москва-Сити
На крыше небоскреба «Око» в Москва-Сити открылся каток. Об этом у себя в инстаграме сообщает Александр Кан, совладелец ресторанного комплекса «354 Exclusive Height», на территории которого находится каток.
Каток проходит по контуру крыши здания, его площадь составляет 420 квадратных метров. Каток работает с понедельника по четверг с 12:00 пл 00:00, в субботу — с 10:00 до 02:00, в воскресенье — с 10:00 до 00:00, отмечает информагентство «Москва».
Взрослый билет стоит 3 тысячи рублей, детский (до 12 лет) — 1,5 тысячи рублей.
«Око» является самым высоким зданием в Европе.
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