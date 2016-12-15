Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении городского комитета по туризму. Это произошло после того, как петербургские власти отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева. Слушание по делу назначено на 24 января, говорится на сайте ведомства.

В ФАС считают, что при заключении договора о создании логотипа Петербурга со Студией Лебедева власти Петербурга нарушили антимонопольное законодательство.

«Открытые торги не проводились. Комитет заключил договор со студией как с единственным поставщиком. Иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынке рекламных услуг, не были проинформированы о необходимости создания логотипа, что привело к созданию дискриминационных условий на этом рынке», — утверждают в ФАС.

Студия Лебедева представила серию туристических логотипов Петербурга в 2015 году и предложила городу использовать их. Городские власти приняли предложение и выплатили студии символическую сумму в один рубль. В октябре Федеральная антимонопольная служба решила, что договор о создании логотипа нарушает российское законодательство. Артемий Лебедев в своем блоге заявил, что комитет по туризму должен опротестовать решение ФАС, «чтобы больше на логотип никто не крошил батон».