Советник главы Балашихи Московской области Анатолий Баташев объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом со ссылкой на поступивший в редакцию пресс-релиз сообщает «РБК». Ранее занимавший должность советника главы Пенсионного фонда Баташев выдвигается от партии «Зеленые».

Он подтвердил изданию о намерении принять участие в выборах. Баташев утверждает, что его решение не связано с выдвижением на пост оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По словам Баташева, он исходил из желания представить партию «Зеленые» во власти. Советник главы Балашихи считает себя сильным журналистом и специалистом по PR, который может провести экономную кампанию. Деньги на нее он предполагает получить через фандрайзинг и «инвесторов, заинтересованных в экологии».

Также намерение принять участие в президентских выборах обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Сергея Полонского «РБК» подтвердил его адвокат Алексей Цаплин. «Он настроен серьезно», — утверждает Цаплин. Он добавил, что никаких действий для выдвижения предпринято не было.

Полонский, обвиняемый по делу о хищениях 2,6 миллиарда рублей у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры», объявил о намерении стать президентом России 14 ноября. «Я выставляю свою кандидатуру на выборы президента. Если не в этот срок, то в следующий я буду президентом», — заявил он во время предварительных слушаний в Пресненском суде Москвы, отметив, что сейчас безнаказанными остаются только политики.