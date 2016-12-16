В Москве на выходных потеплеет до нуля градусов. Об этом со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» сообщает РИА «Новости».

«В эти выходные в Москве постепенно потеплеет: в субботу температура вернется в рамки климатической нормы, связано это с прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому будет облачно, местами небольшой снег, ночью минус 8 — минус 10 градусов, днем уже минус 2 — минус 4 градуса», — рассказали агентству в центре погоды.

Синоптики утверждают, что ночью в воскресенье температура составит минус 1–3 градуса при пасмурной погоде и незначительных осадках. «На следующей неделе ситуация будет отыгрываться в обратную сторону к постепенному понижению температурного фона», — отметили в «Фобосе».

Ранее сообщалось, что в Москве и области ночь с 15 на 16 декабря стала самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до минус 18,7 градуса.