В Москве в пятницу, 16 декабря, открылся традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится по 15 января. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт фестивалю, нажав символическую кнопку на Тверской площади, передает ТАСС.

«Мы открываем замечательный, любимый всеми москвичами фестиваль, который называется „Путешествие в Рождество“», — сказал градоначальник, уточнив, что в этот раз на фестивале будет работать 42 площадки, а участвовать в мероприятии будут представители 15 стран мира и 40 регионов России.

«Помимо этого, сделали фестиваль „Рождественский свет“. Световые инсталляции сделали художники из Италии, Франции, России. Рождественский фестиваль 2016-2017 годов, я думаю, будет незабываемый, праздничный, интересный и полюбится москвичам», — сказал мэр.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января. К мероприятию на Площади Революции откроют Ледовый театр с бесплатным катком, а на Пушкинской площади появится инсталляция«Музыкальный лес». Также в программе фестиваля запланировано несколько кулинарных уроков и серия бесплатных экскурсий.