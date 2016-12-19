Домофоны в московских подъездах хотят оснастить кнопками с системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

«Например, вам стало плохо, сели батарейки на мобильном телефоне, случилось что-то с городским телефоном, вы можете использовать домофон в своей квартире и вызвать скорую. Также было предложено через домофоны информировать население в случае ЧС или какой-то террористической угрозы», — рассказала Святенко.

С помощью кнопки можно будет также вызвать полицию и аварийные службы. По информации Святенко, новая опция не потребует дополнительных финансовых затрат.

Предложение обновить домофоны поступило от ассоциации предприятий технических средств безопасности. Вопрос внедрения такого сервиса обсудят в январе 2017 года на заседании Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Москве и департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.