Берлинский журнал Flaneur поступит в продажу в Москве к выходным 24–25 декабря. Об этом The Village рассказали представители издания.

Сейчас журнал можно заказать онлайн в Lebigmag, а вскоре можно будет купить в книжном магазине «Гаража». Подготовили номер журнала Flaneur, который посвящен Москве, берлинцы Фабиан Сол, Грашина Габельманн и Рикарда Месснер.

Каждый выпуск берлинского журнала Flaneur посвящен какой-то улице одного из европейских мегаполисов. Цель — через одну эту улицу раскрыть социальные, культурные и экономические противоречия в городе. По словам авторов номера, в Москве им не удалось сосредоточиться на одной улице и номер решили посвятить Бульварному кольцу целиком. Презентация журнала прошла 8 ноября в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Ранее авторы рассказали The Village подробности о новом номере, их можно прочитать здесь.