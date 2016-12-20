Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации президента.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России», — говорится в документе.

Путин поручил создать специальный оргкомитет по подготовке к столетию революции 1917 года. Его созданием должно заняться «Российское историческое общество». Через месяц после создания оргкомитет должен представить план праздничных мероприятий. За техническую часть программы ответственно министерство культуры.