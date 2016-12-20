Декабрьский номер Interview Russia станет последним. Об этом The Village сообщили представители издания.

Юбилейный пятилетний номер Interview Россия поступил в продажу 1 декабря и он будет последним выпуском журнала. Это самый большой номер за его историю, в нем 450 страниц с материалами, собранными за пять лет.

Сайт издания продолжит работу до конца 2016 года.

Решение приостановить выпуск журнала и прекратить работу сайта связано с окончание пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview в России и усугубившейся экономической ситуацией.

Журнал Interview Russia издавался в России с декабря 2011 по январь 2012 года. Главным редактором журнала являлась Алена Долецкая.