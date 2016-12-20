В третьем корпусе Музея Москвы 20 декабря в 19:00 откроется выставка «Московская кольцевая: новый путь», посвященная Московскому центральному кольцу. Об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

Основу экспозиции составят оригинальные проекты из коллекции Музея Москвы, по которым в конце 19 века построили Московскую окружную железную дорогу.

«Среди них проектные чертежи и расчеты Петра Рашевского, проекты станционных зданий Александра Померанцева и Николая Марковникова — образцы промышленной архитектуры в стиле эклектики и московского модерна, чертежи железнодорожных мостов Николая Белелюбского и Лавра Проскурякова», — рассказали представители музея.

Кураторами выступили Ольга Карраск и Екатерина Бочавар. На выставке представят картину с поездом в движении художника Кирилла Кипяткова, а также работы художников Дианы Воуба, Дарьи Коноваловой-Инфанте, Натальи Ситниковой, Аллы Урбан и Владимира Наседкина.

«Кроме того, Музей Москвы к выставке специально подготовил аудиоверсию одной из самых популярных экскурсий Городского экскурсионного бюро по МЦК», — добавили в пресс-службе.