В Москве 20 декабря открылись более 250 елочных базаров. Об этом со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка сообщает ТАСС.

Стоимость деревьев варьируется от тысячи до 5 тысяч рублей за погонный метр, добавил Немерюк. По его словам, ели поставляют из Перми, Тамбова, Саратова, а также из Дании.

Адреса елочных базаров выложены на сайте открытых данных правительства Москвы. Сейчас там размещена информация о 204 елочных базарах.