Благотворительная организация «Ночлежка» опубликовала новогодний видеоклип. На этом видео бездомные люди в костюмах Деда Мороза поздравляют петербуржцев с наступающим Новым годом. В создании видеоклипа «Ночлежке» помогли представители агентства «Декабрист».

«Вы бы видели, как преображались лица наших героев, когда люди подходили к ним с просьбой сфотографироваться или давали пять. Бездомные за время жизни на улице привыкают к тому, что люди стараются делать вид, что их не существует, что их не замечают, как будто они призраки. Этим людям нужна наша помощь, потому что они хотят вернуться к нормальной жизни, снова стать частью общества и снова быть нужными», — рассказал креативный директор агентства Антон Мохов.

Пожертвовать деньги «Ночлежке» можно на сайте благотворительной организации.