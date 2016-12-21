Полиция Москвы будет блокировать грузовиками подъезды к местам массовых праздничных гуляний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко.

По его словам, это связано с терактами в Ницце и Берлине, где при нападении использовались грузовики.

«Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе — с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и должна обеспечиваться безопасность», — заявил Коваленко.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик въехал в толпу на площади в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти Германии уже заявили, что это был теракт.

Другой теракт с участием грузовика произошел 14 июля в Ницце. Там машина на скорости въехала в людей, собравшихся на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. В результате погибли 86 человек и пострадали более 430.