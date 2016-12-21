На предновогодней неделе в Москве будет неустойчивая ветреная погода с мокрым снегом и плюсовой температурой. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на Росгидромет.

«В Московском регионе на предстоящей неделе будет наблюдаться неустойчивая погода. На смену теплому атлантическому воздуху на фоне промежуточных гребней повышенного давления в ночные часы будет происходить выхолаживание воздуха и понижение температуры. Лишь после 27 декабря, по предварительным расчетам, возможно установление зимней погоды», — сообщили синоптики.

26 декабря ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до нуля градусов, а днем — от нуля до плюс 5 градусов Цельсия. Такая же погода будет и 27 декабря.

С середины недели и до 30 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Также ожидается похолодание. По прогнозами, температура ночью опустится до минус 10 градусов, а днем — до минус 7 градусов.