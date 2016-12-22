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Утром в четверг, 22 декабря, на станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона. The Village собрал главное, что известно об этом ЧП, в одном материале.

Что случилось?

В 09:20 в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская» произошел взрыв. Согласно сообщению в официальном твиттер-аккаунте подземки, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона при производстве ремонтных работ строительной организацией ООО «Рост-Е». Возникший в результате газового хлопка пожар был потушен через 20 минут.

Пострадавшие

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в экстренных службах города. По его словам, четверо пострадавших госпитализированы.

В переходе, где случился взрыв, шла реконструкция, и, как рассказал The Village очевидец случившегося, трое пострадавших — рабочие: двое тяжелораненых и один контуженный. «У одного кровь изо рта, он обгоревший. Второго не разглядел. Третий контуженный рабочий сидел у другого входа», — сообщил один из пассажиров. Позже стало известно, что все семеро пострадавших — из числа рабочих.

Повлияло ли ЧП на работу метрополитена

Оба вестибюля станции метро «Коломенская» продолжают работать в штатном режиме. Поезда ходят по направлению без задержек в обе стороны.

Почему баллон взорвался

О том, почему именно взорвался баллон, пока не сообщается — причины взрыва сейчас уточняются. Метрополитен собирается проверить соблюдение техники безопасности компанией ООО «Рост-Е», которая занималась проведением работ.

Также доследственную проверку случившегося проведут в Следственном комитете. Опрашиваются свидетели происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также инцидент зафиксировала камера видеорегистратора одного из проезжавшего мимо автомобилей.

Комментарии

МЧС: «В подуличном переходе южного вестибюля случился пожар на площади 0,5 квадратного метра. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие».

Управление Следственного комитета по Москве: «По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошел хлопок газа».

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова: «По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошел хлопок газа. По факту случившегося организовано проведение доследственной проверки».

Фотографии: Александр Бычков