Участники арт-группы «Явь» создали в Санкт-Петербурге еще одно граффити из серии #politgraff. Художники нарисовали портрет министра культуры Владимира Мединского в шапочке из фольги, говорится в сообщении на странице группы во «ВКонтакте».

Рядом с Мединским нарисовали воробьев, которые символизируют различные громкие заявления министра.

«На голове у чиновника шапочка из фольги, потому что только так им никто не может управлять, но кажется, министр и сам не всегда способен управлять собой. Но слово не воробей, особенно у министра Российской Федерации. Последователи и потомки будут вспоминать не добрые дела такого человека, а анекдоты, связанные с его персоной, что, в конечном счете, не принесет пользы русской культуре», — отмечают художники.

Фото опубликовано Арт-группа Явь (@yav_zone) Дек 22 2016 в 2:01 PST

Ранее активисты группы «Явь» создали граффити с Виталием Мутко и Виталием Милоновым. В апреле 2016 года активисты спустили в Фонтанку муляж трехглазой утки, а в октябре разместили в парках и скверах Петербурга альтернативные дорожные знаки. В ноябре участники арт-группы продолжили околополитическую серию #politgraff граффити с певицей Мадонной и Дональдом Трампом. В декабре художники провели в Петербурге акцию против аудиорекламы в общественных местах.