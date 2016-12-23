Вице-премьер Игорь Шувалов предложил уменьшить дорожные знаки в Москве и Санкт-Петербурге. Разработку реформы вице-премьер поручил Росстандарту, Минтрансу, городским администрациям, а также экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка», сообщает «Коммерсант».

Предлагается изменить размеры указателей, не касающихся напрямую безопасности дорожного движения. По мнению Шувалова, в нынешнем виде знаки «портят городскую эстетику» и «пугают водителей». Инициаторами реформы стали ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и центр «Probok.net».

«Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в полтора-два раза меньше. Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков. В Москве местами наблюдается нагромождение указателей — за рубежом их гораздо меньше в принципе, и располагаются они на меньшей высоте», — пояснил глава «Probok.net» Александр Шумский.

Эксперты считают, что уменьшение размера знаков может вызвать дискомфорт у водителей. «Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов — в глубине деревьев и кустарников — в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже», — заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.