Актер театра «Гоголь-Центр» Никита Кукушкин запускает проект «Добрый ящик»: с 23 по 26 января все желающие могут сдать вещи и подарки для одиноких пожилых людей. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Ящики для сбора вещей поставят в 10 точках Москвы. Чтобы поучаствовать в акции нужно принести один или несколько подарков для пожилого человека: сладости, теплые вещи, настольные игры или журналы и открытки. 27 января все собранное во время акций отвезут в дом престарелых в Тульской области.

Отнести вещи в рамках акции «Добрый ящик» можно по следующим адресам: 24 декабря — Камергерский переулок (12:00), Пушкинская площадь (14:30), Манежная площадь (20:30); 25 декабря — площадь Революции, «Волшебный ледовый театр» (15:00), Мега «Теплый стан», основная сцена (19:00); 26 декабря —Тверской бульвар, у памятника Тимирязеву (13:00), Камергерский переулок (15:00), Манежная площадь (16:30).