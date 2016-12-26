В Петербурге завершились работы по строительству футбольного стадиона на Крестовском острове. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. По ее словам, документы о сдаче арены будут подписаны сегодня, 26 декабря.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Ранее в СМИ появилась информация о переносе сроков сдачи стадиона на неопределенное время.

В ноябре комиссия FIFA посетила строящийся стадион и осталась недовольна вибрационными показателями выкатного поля. Тогда вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и вице-премьер Виталий Мутко заявили, что все проблемы с вибрацией будут решены. В 2017 году стадион передадут футбольному клубу «Зенит». Первый официальный матч на новой арене планируют провести 23 апреля. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что при строительстве стадиона происходило «суровое, жесткое воровство». По оценке вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в ходе строительства украли около 700 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с ареной «очень печальной историей». В ноябре за мошенничество при строительстве арены задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.