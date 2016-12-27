На Воробьевых горах к чемпионату мира по футболу 2018 года построят специальную фан-зону для болельщиков и установят медиаэкран. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Фан-зона рассчитана на 40 тысяч болельщиков. Площадка будет открываться за два часа до начала первого матча и закрываться после окончания последней игры. На территории также появятся фуд-корт и информационный центр для туристов. В фан-зоне будет работать бесплатный Wi-Fi.

Кроме того, организаторы установят экран площадью 140 квадратных метров. На нем будут транслировать в прямом эфире футбольные матчи.

До места проведения фестиваля пустят бесплатные автобусы от станции метро «Киевская» и от стадиона «Лужники».