Основанный Елизаветой Глинкой фонд «Справедливая помощь» продолжит работать, несмотря на гибель своего основателя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«ДОКТОР ЛИЗА! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать», — пишут сотрудники фонда.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря при крушении Ту-154 над Черным морем. Вместе с артистами ансамбля имени Александрова она летела в Сирию. Музыканты должны были поздравить с Новым годом российских военных на базе Хмеймим, а Глинка сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.