Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми для страны. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Проблема Скольких респондентов волнует, %

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни 18

Экономика 18

Здравоохранение 17

Безработица 15

Высокая инфляция, рост цен 13

Проблемы, связанные с образованием 11

Социальная политика 9

Низкие пенсии, пенсионная реформа 8

Коррупция и бюрократия 8

Высокие цены на ЖКХ 7

Во вторую десятку списка вошли внешняя политика (4 %), дороги и внутренняя политика (по 4 %), развал сельского хозяйства и промышленности, зависимость от природных ресурсов (3 %). Невозможность купить жилье беспокоит 3 % респондентов. Наименьшее число опрошенных выбрали в качестве своей главной проблемы неквалифицированные власти — такой вариант ответа назвали 2 % респондентов.

Опрос проводился 10–11 декабря в 130 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше.