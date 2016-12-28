Какие проблемы волнуют россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми для страны. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Проблема
Скольких респондентов волнует, %
Низкие зарплаты, низкий уровень жизни
18
Экономика
18
Здравоохранение
17
Безработица
15
Высокая инфляция, рост цен
13
Проблемы, связанные с образованием
11
Социальная политика
9
Низкие пенсии, пенсионная реформа
8
Коррупция и бюрократия
8
Высокие цены на ЖКХ
7
Во вторую десятку списка вошли внешняя политика (4 %), дороги и внутренняя политика (по 4 %), развал сельского хозяйства и промышленности, зависимость от природных ресурсов (3 %). Невозможность купить жилье беспокоит 3 % респондентов. Наименьшее число опрошенных выбрали в качестве своей главной проблемы неквалифицированные власти — такой вариант ответа назвали 2 % респондентов.
Опрос проводился 10–11 декабря в 130 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше.
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