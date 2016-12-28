Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) считает заключение нового контракта с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове «мухлежом и фальсификацией». Об этом написал Алексей Навальный.

«Все проблемы со стадионом „Зенит-Арена“ получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались своим компаниям. Типа отдадим своим, потому что они надежные. Дальше деньги разворовывали, а надежные компании срывали сроки и просили еще денег», — заявил Навальный.

Ранее сроки сдачи арены продлили до 31 марта, а с компанией «Метрострой» заключили дополнительный контракт на 950 миллионов рублей, в соответствии с которым подрядчик должен установить на стадионе системы безопасности и подготовить всю необходимую исполнительную документацию.

ФБК требует, чтобы петербургские власти предоставили публичную отчетность по всем тратам на стадион и другую информацию, которая позволит провести открытый аудит и выяснить причины постоянного срыва строительных работ.

В 2017 году стадион передадут футбольному клубу «Зенит». Первый официальный матч на новой арене планируют провести 23 апреля. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что при строительстве стадиона происходило «суровое, жесткое воровство». По оценке вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в ходе строительства украли около 700 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с ареной «очень печальной историей». В ноябре за мошенничество при строительстве арены задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в первые 8–10 лет стадион будет убыточным.